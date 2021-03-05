الخطيب يدخل على خط أزمة "كهربا – موسيماني" في الأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري، دخل على خط الأزمة التي يعيشها اللاعب محمود كهربا مع إدارة فريقه، والتي تسببت في إيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه مصري.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الخطيب أبدى تأييدا كبيرا لموقف المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، ورفض أي محاولات للوساطة لحل أزمة كهربا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطيب رفض طوال اليومين الماضيين مقابلة والد كهربا، لإقناعه بالعفو عن اللاعب، والتوسط لدى المدير الفني للاكتفاء بالغرامة وإعادته للتدريبات الجماعية ليتمكن من الالتحاق بصفوف المنتخب المصري الذي يستعد لخوض تصفيات أمم أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل القلعة الحمراء قولها إن "الخطيب رفض رفضا قاطعا، كافة المحاولات من والد كهربا لمقابلته".

وتابعت المصادر: "ووجه الخطيب رسالة إلى والد كهربا عن طريق وسيط، قال فيها إنه لا يتدخل في الأمور الإدارية للفريق، وليس له سلطة على المدير الفني، مطالبا كهربا بالامتثال للعقوبة، وأن يتعلم منها الالتزام، خاصة أنها ليست السابقة الأولى".

وقال الخطيب لوالد كهربا عن طريق وسيط: "لو كان اللاعب لا يعرف مصلحته، ولا المكانة التي وصل لها في فترة قليلة في الأهلي، فهذا يعني أنه لن يتوقف عن إثارة المشاكل أو الخلافات مع زملائه أو الجهاز الفني".

وقالت كذلك "المصري اليوم" إن الخطيب، وجه أيضا رسالة إلى موسيماني، نقلها مدير الكرة بالفريق، سيد عبد الحفيظ.

وقال الخطيب في رسالته إنه يدعم موسيماني في كافة قرارته، ولن يجد أي معارضة من جانبه على الإطلاق.

وتابع قائلا: "أي قرار يراه المدير الفني مناسبا للفريق، من أجل فرض الانضباط داخل صفوف الفريق، سيؤيده مجلس الإدارة بالكامل".

وأعلن نادي الأهلي المصري، مساء أمس الأربعاء، إيقاف لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري. وأرجع الأهلي العقوبة بحق كهربا، بسبب "عدم الالتزام"، من دون أن يوضح أي تفاصيل.

ولكن مصادر لموقع "في الجول"، قالت إن السبب الحقيقي للعقوبة هو خلاف نشب بين كهربا والمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بدأ عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حينما دخل موسيماني إلى غرفة خلع الملابس وبدأ في مصافحة اللاعبين، ولكن كهربا رفض مصافحته وقال له بالإنجليزية "غو... غو (اذهب... اذهب)"، وهو ما أثار غضب المدرب الجنوب أفريقي.

​وحاول بعدها كهربا الاعتذار لموسيماني، ولكن إدارة الأهلي قررت إصدار تلك العقوبة كإجراء مؤقت مبدئي، بعدما أصر موسيماني على فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب نهائيا.

كما أكد الإعلامي المصري، هاني حتحوت، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن سبب إيقاف وتغريم كهربا هو خلافه مع موسيماني، وليس حضوره الزفاف أو الشماريخ.