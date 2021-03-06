ميسي يصنع هدفين في فوز "صعب" لبرشلونة على أوساسونا… فيديو

وساهم ميسي في تقدم برشلونة بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما اخترق دفاع أوساسونا بتمريرة بينية عرضية استقبلها جوردي ألبا قبل أن يطلق تسديدة هائلة في سقف المرمى، بحسب رويترز.
De Messi para Ilaix y la número 5 y la afición blaugrana sonríen— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 6, 2021
Ya son 5 partidos sin derrota para el Barcelona y en todos de la mano del argentino y de los jóvenes
Pero no confundamos La Masia con lo que fichan
De la Masia: Ilaix, Puig, Mingueza, Fatipic.twitter.com/cDfEteF8a9
وبعدها هيأ الكرة إلى إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه مع النادي في ثالث مبارياته بالدوري.
🔥TOP5 ALGO @LaLigaBRA— Gustavo Fogaça - Guffo (@pitacodoguffo) March 6, 2021
Média/90min
1- MESSI (BAR) 1.25
2- Frutos (LEV) 1.04
3- Silva (RSO) 0.95
4- Aspas (CEL) 0.84
5- Oyarzabal (RSO) 0.83
📊⚽️🇪🇸 #Analytics #OsasunaBarça
pic.twitter.com/deGPuEooKx
وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد الذي خاض 24 مباراة وسيستضيف ريال مدريد ثالث الترتيب غدا الأحد. وظل رصيد أوساسونا 28 نقطة في المركز 13.
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