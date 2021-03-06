ميسي يصنع هدفين في فوز "صعب" لبرشلونة على أوساسونا… فيديو

صنع ليونيل ميسي، اليوم السبت، هدفين في فوز صعب لبرشلونة 2-صفر على مضيفه أوساسونا ليقلص الفارق مع أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى نقطتين.

وساهم ميسي في تقدم برشلونة بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما اخترق دفاع أوساسونا بتمريرة بينية عرضية استقبلها جوردي ألبا قبل أن يطلق تسديدة هائلة في سقف المرمى، بحسب رويترز.

De Messi para Ilaix y la número 5 y la afición blaugrana sonríen



Ya son 5 partidos sin derrota para el Barcelona y en todos de la mano del argentino y de los jóvenes



Pero no confundamos La Masia con lo que fichan



De la Masia: Ilaix, Puig, Mingueza, Fatipic.twitter.com/cDfEteF8a9 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 6, 2021

وبعدها هيأ الكرة إلى إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه مع النادي في ثالث مبارياته بالدوري.

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد الذي خاض 24 مباراة وسيستضيف ريال مدريد ثالث الترتيب غدا الأحد. وظل رصيد أوساسونا 28 نقطة في المركز 13.