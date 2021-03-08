سيد عبد الحفيظ: لن نتراجع عن عقوبة كهربا "المنظومة أهم"

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه لن يتراجع عن عقوبة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لأن المنظومة أهم من أي لاعب.

وبحسب تصريحات إذاعية نقلها اليوم السابع المصري، فقد أكد عبد الحفيظ أنه لا يوجد تراجع في القرار الذي اتخذه الجهاز الفني ضد اللاعب "كهربا"، صانع ألعاب الفريق.

وكان الاهلي قد قرر إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنية لعدم الانضباط.

وقال عبد الحفيظ: "من الأمور التي تميزنا دائماً أننا نتعامل على قدر الحدث وبعد ذلك نغلقه، هناك قرار تم اتخاذه وبمجرد انتهائه فكهربا هو لاعب من الفريق".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك رجوع في القرار خلال يوم أو يومين من صدوره، مؤكدا على أنه بمجرد انتهاء مدة العقوبة فسيعود كهربا لاعبا من الفريق.

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته بطريقة جيدة، ودراسة مآلاته، وما يهمنا أثتناء اتخاذ القرارت هو المنظومة ككل، وبالتالي لا أعتقد أن هناك رجوعا في قرار عقوبة كهربا.

وكانت عقوبة الأهلي بسبب حديث كهربا مع المدير الفني بيتسو موسيماني بـ "طريقة غير لائقة"، عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني.

وأوضحت مصادر بالهلي أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا، واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

يشار إلى أن كهربا سيغيب عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل/نيسان المقبل.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها كهربا، ففي فبراير/ شباط 2020، تم إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، تم تغريم كهربا مليون جنيه بعد شجار مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى، وفي فبراير/شباط الماضي 2021 عوقب كهربا من قبل الفيفا مع حسين الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.