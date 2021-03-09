نجم ليفربول: الرحيل عن الفريق سيكون مدمرا

قال نجم فريق ليفربول لكرة القدم إنه سيكون "محطما" إذا اضطر لمغادرة النادي، مع بدء الأشهر القليلة الأخيرة في عقده دون التوصل إلى اتفاق جديد مؤكد مع الإدارة.

الهولندي الدولي، جورجينيو فينالدوم، الذي ارتبط اسمه كثيرا ببرشلونة ولم شمله مع مدربه السابق رونالد كومان، لم يستطع إعطاء إجابة حازمة بشأن مستقبل في حديثه الإياب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ، والتي تلعب الأربعاء.

وقال لاعب الوسط الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة يورغن كلوب: "أهم شيء هو العودة إلى المسار الصحيح والفوز بالمباريات مرة أخرى وبعد ذلك سنرى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف اللاعب:

أنا سعيد حقا هنا وعائلتي سعيدة هنا ولكن لا توجد أخبار. لكنني سأكون محبطا إذا لم ألعب مع هذا الفريق بعد الآن، هذا أمر مؤكد.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي خاض 224 مباراة مع ليفربول في خمس سنوات قال: "صعب حقا. إذا حدث ذلك، فستترك فريقا تحبه حقا. فريق شاركت فيه سنوات عديدة معا، فريق تشعر فيه بالراحة حقا".

ليفربول، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، تتقدم 2-0 ضد لايبزيغ في مباراة الذهاب.