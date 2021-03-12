"كاف" يقترح إطلاق بطولة جديدة

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية أن البطولة المقترحة هي "دوري السوبر الأفريقي"، والتي يراها فرصةً لمضاعفة مداخيل الـ"كاف"، والمساهمة في تطوير كرة القدم الأفريقية، حيث يدفع كل نادٍ مليون دولار، مقابل استفادته من عائدات قد تصل إلى 20 مليون دولار في ختام المسابقة، مشيرًا إلى أنها ستكون إضافة كبيرة.

من جهة أخرى، صادق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على قانون جديد يتعلق بانضمام أي بلد جديد للـ"كاف"، حيث اتخذ الكاف بعض التعديلات للنظام الأساسي للكونفدرالية الإفريقية، الخاص بطلب العضوية في الاتحاد، حيث لابد من تواجد أي بلد عضوًا في الأمم المتحدة، حال طلبت التواجد في الكاف.

ووافق جميع الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للعبة، على تعديل النظام الأساسي بشأن طلب الحصول على عضوية الكونفدرالية، حيث سيتم رفض أي طلب لا يتوفر على الشروط الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تولي باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي، رئاسة الاتحاد بالتزكية، عقب انسحاب المرشحين الآخرين.

ووفقا لمقطع فيديو نشره حساب "يلا كورة" على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فقد أكد الاتحاد انسحاب كل المرشحين وأعلن فوز موتسيبي، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.