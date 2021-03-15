6 من نجوم الأهلي المصري في قائمة أغلى عشرة لاعبين بدوري أبطال أفريقيا

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات التسويق الرياضي، فقد تصدر حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي القائمة تبعه لاعبي الزمالك فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، ثم المراكز من الرابع وحتى الثامن كانت من نصيب 5 من لاعبي النادي الأهلي.

وجاء الشناوي أولا بقيمة تسويقية بلغت 2.5 مليون يورو، وقد عزت مواقع متخصصة ارتفاع قيمة الشناوي للأداء المتميز الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة.

وقد احتل 5 من لاعبي الاهلي المراكز من الرابع إلى الثامن بقيمة تسويقية بلغت 1.5 مليون يورو، والتي تعد من أعلى القيم التسويقية بين لاعبي دوري الأبطال الإفريقي.

واللاعبون بترتيب المراكز هم علي معلول في المركز الرابع وأليو ديانغ في المركز الخامس، وعمرو السولية في المركز السادس، ومجدي أفشة في المركز السابع وجونيور أجايي في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن يوم غد، الثلاثاء، سيشهد مجموعة من المباريات الهامة في دوري الأبطال الأفريقي، حيث يستضيف الهلال السوداني على أرضه شباب بلوزداد الجزائري، ويستضيف سيمبا المريخ السوداني، بينما يلعب الأهلي المصري مباراة مصيرية مع فيتا كلوب.

أيضا يستضيف بترو أتليتكو فريق كايزر تشيفز، وصاندونز يواجه مازيمبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، ويحلّ الوداد المغربي ضيفا على حوريا الغيني، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يقابل الزمالك المصري الترجي التونسي في القاهرة، ويحلّ تونغيت السنغالي ضيفا على مولودية الجزائر.