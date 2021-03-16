لنشر أخبار كاذبة عن النادي… قراصنة يخترقون الموقع الرسمي لريال مدريد

© REUTERS / SERGIO PEREZ تقارير: ميسي قد ينتقل إلى ريال مدريد... وراموس يجهز له مفاجأة "جول" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن عملية الاختراق تبعها نشر خبر عن إصابة لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريغو جوس.

وتم إرفاق تقرير طبي باسم اللاعب، في خبر غير صحيح، تم مسحه بعد ذلك بدقائق.

ويقول الخبر الذي نشره المخترقون: "أعلن ريال مدريد إصابة رودريغو جوس قبل مواجهته المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الخبر، الذي تم تصحيحه لاحقا، أن نبأ الإصابة جاء في بيان رسمي يؤكد إصابة اللاعب في القدم اليمنى.

لكن الخبر تم مسحه بعدها بدقائق، وأكدت تقارير صحفية عديدة أن الموقع الرسمي للنادي تم اختراقه من قبل قراصنة نشروا أخبارا كاذبة عن النادي ولاعبيه.