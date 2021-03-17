بعد الهزيمة من الترجي... الزمالك لا يمانع في رحيل زيزو إلى الأهلي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، رحبت برحيل لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، خلال الفترة المقبلة، حتى ولو إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ونقل موقع "الوطن"، عن مصدر داخل القلعة البيضاء، قوله إن

"اللجنة التي تدير النادي أكدت أن النادي لم ولن يقف على أي لاعب، وأي لاعب يرغب في الرحيل حتى ولو للغريم التقليدي للأهلي فعليه الرحيل".

وأشار المصدر إلى أن "إدارة الزمالك غاضبة من الطريقة التي يؤدي بها زيزو مع الفريق".

وأشار إلى أنه "يستخدم سياسة لي الذراع ولكن الإدارة لم ولن ترضخ لأي ضغوط مهما كانت قيمة اللاعب الفنية".

يذكر أن زيزو، طلب من الإدارة تعديل عقده إلى الفئة الأولى، والحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد للموافقة على تمديد عقده، حيث أن عقده كان ينص بحصوله على 1.5 مليون جنيه في أول ست شهور، و3 ملايين جنيه في الموسم الأول، و3.5 مليون في الموسم الثاني، و4 ملايين جنيه في الموسم الرابع.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، في ستاد القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقفه ويدخل في سيناريو معقد من أجل التأهل لدور الـ16 حيث يحتاج للفوز في الجولتين المقبلتين أمام مولودية الجزائر وتونجيت، مع خسارة الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة أمام الترجي.