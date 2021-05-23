في مباراة شهدت اشتباكات ومشاجرات... بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل فريق بيراميدز المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله مع أنيمبا النيجري بهدف لكل منهما في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة قد انتهت لصالح الفريق المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 32 بينما أحرز ايوالا أنايو هدف إنيمبا في الدقيقة 40 والذي لم يكن كافيا للأخير.

ولكن دخل الأمن لفض مشاجرة بين بعثة نادي بيراميدز وبعض مسئولي وجماهير أنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل انطلاق اللقاء.

وتعرضت البعثة المصرية لمضايقات، وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي أنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب، بحسب موقع "يلا كورة".

نهاية المباراة، بيراميدز إلى نصف النهائي وينتظر الفائز من مواجهة الرجاء و أورلاندو



⚫إنيمبا 1

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🔵بيراميدز 1 pic.twitter.com/2QZlr0fMzx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 23, 2021

​ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز، وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.