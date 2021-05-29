شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى الأهلي المصري... والخطيب يرد

وجّه شقيق أمير قطر ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة للأهلي المصري بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة.

وكتب جوعان بن حمد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب للمرة السابعة في تاريخه وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي".

مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب #كأس_السوبر_الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي ..

مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع ..@AlAhly pic.twitter.com/iWF6ErRwZD — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 28, 2021

وتابع: "مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الأفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع".

من جانبه، وجه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، رسالة شكر للاتحاد القطري على حسن الضيافة وأشاد بالملاعب التي تم تحضيرها لاستضافة كأس العالم 2022 وتمنى التوفيق لقطر بتنظيم البطولة.

🔴 الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة. pic.twitter.com/LjGJzTVhtU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2021

وفاز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون مقابل ليفوز ببطولة السوبر الأفريقي 2021، ليحصد لقبه السابع في كأس السوبر الأفريقي ويعزز رقمه القياسي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الأفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.