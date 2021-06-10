مصر تهزم جنوب أفريقيا 2-0 استعداد لأولمبيادا طوكيو... فيديو

حقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز، مساء اليوم الخميس، على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0، في مباراتهما الودية التي جمعت بينهما ضمن استعدادات الفريقين لأوليمبياد طوكيو.

وسجل هدفي منتخب مصر مصطفى محمد، المحترف في نادي غلطة سراي التركي، حيث جاء الأول في الدقيقة 16 بضربة رأس، إثر عرضية أحمد فتوح، والثاني في الدقيقة 53، من انفراد بعد تمريرة من فتوح أيضا.

أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي 2 - 0 جنوب إفريقيا الأولمبي#ONTime_Sports pic.twitter.com/oS1W3QWz36 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري مع جنوب أفريقيا مجددا، الأحد المقبل، على استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

يذكر أن منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو تضم 4 مجموعات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.

أما جنوب أفريقيا تقع في المجموعة الأولى مع اليابان، المكسيك، وفرنسا.

وتضم المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.

كما تضم المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب المقبلين.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.