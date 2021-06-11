"واصل حصد الألقاب الفردية"... محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليغ وفق تصويت الجماهير

وأعلنت "رابطة اللاعبين المحترفين" منح صلاح جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

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يشار إلى أن صلاح شارك مع فريقه ليفربول خلال الموسم الماضي في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، وجاء في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، متأخرا بهدف عن هاري كين.

واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد تمكن من حصد 6 جوائز من أصل 9 يقدمها النادي للنجم الذي يحرز هدفا مميزا خلال الشهر، على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ونشر نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على "تويتر" 9 لقطات فيديو للأهداف الفائزة بجائزة أفضل هدف يسجله الفريق خلال كل شهر.