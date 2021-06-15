البرتغال تواجه المجر وسط حضور جماهيري كامل

يقابل المنتخب البرتغالي، اليوم الثلاثاء، نظيره المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة "يورو 2020" كأس أمم أوروبا عودة البطل للمنافسة على التتويج باللقب مرة أخرى.

قال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل المباراة "نطمح للفوز أمام فريق منظم يتمتع بقوة كبيرة ويلعب أمام جماهيره"، وفقا لموقع "المنتخب".

وأضاف رونالدو فيما يتعلق بجاهزية البرتغال للدفاع عن لقبها والأرقام القياسية "عملنا بجد منذ السابع والعشرين من أيار/ مايو، الفريق جاهز لهذه البطولة، الرقم الأفضل بالنسبة لي الفوز بالبطولة مرتين".

وسيكون ملعب بوشكاش، الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل طاقته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ"كوفيد- 19"، قبل السماح لهم بالدخول.

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وهذا يعني أن لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز، سيتعرضون لصيحات استهجان من جماهير المجر مع كل لمسة في المباراة، فيما لن تتساهل الجماهير مع أي تراخ من جانب لاعبيها، إذ يتوقع أن تعوض المجر، التي تخوض ثاني بطولة أوروبية في 49 عاماً، وغير المرشحة للتأهل عن أصعب مجموعات البطولة، عن غياب النجوم والأسماء البارزة عن تشكيلتها، بالشغف والإصرار.

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ووقعت البرتغال في مجموعة صعبة للغاية إذ ستواجه فرنسا بطلة العالم 2018 ووصيفة يورو 2016 وألمانيا بطل العالم 2014 إضافة إلى المجر.