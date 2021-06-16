لسبب غريب... اليونان تعترض على قميص مقدونيا الشمالية في بطولة "يورو" 2020

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طلب اليونان تغيير قميص مقدونيا الشمالية في بطولة "يورو 2020" بعد أن جادل اليونانيون بأن النسخة الحالية تنتهك معاهدة تاريخية بين جيران البلقان.

وقالت اليونان إن الأحرف الأولى من اسم اتحاد كرة القدم في مقدونيا (FFM) التي تظهر على القميص تشير إلى اسم الدولة البلقانية قبل معاهدة 2018 التي حسمت خلافا دبلوماسيا طويل الأمد بين جيران البلقان.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تلقى رسالة من الحكومة اليونانية تطلب تعديل القميص، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال إنه رفض الطلب لأنه يستخدم اسم "اتحاد كرة القدم في مقدونيا الشمالية" في جميع مراسلاته الرسمية وقام بتعديل المصطلحات ذات الصلة وفقا لذلك، بما في ذلك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وما يتعلق ببطولة "يورو 2020".

حتى وقت قريب، كانت مقدونيا الشمالية تنافس تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (FYROM) لتجنب غضب اليونان، التي لم تقبل مطلقًا اسم "مقدونيا" لأن لديها مقاطعة تحمل نفس الاسم.

في الأيام الأخيرة، تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل البطولة ليأمر أوكرانيا بإزالة شعار من قميصها اعترضت روسيا على وجوده، والذي اعتبره الاتحاد شعارا سياسيا.