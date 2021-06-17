الاتحاد الدنماركي يعلن حاجة إريكسن لـ"منظم نبضات قلب"

نشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا رسميا، اليوم الخميس، أوضح خلاله نتائج الفحوصات التي خضع لها كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بجانب توصيات طبيب القلب الذي أشرف على علاجه.

وأكد بيان الاتحاد الدنماركي أنه "بعد خضوع كريستيان لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر أنه بحاجة لجهاز ICD (منظم نضبات القلب)، مضيفا أن "هذا الجهاز ضروري بعد التعرض لنوبة قلبية بسبب اضطرابات القلب".

وتابع: "لقد وافق كريستيان على هذا الحل، كما تم وضع برنامج علاجي للاعب من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي الذين يوصون جميعًا بنفس العلاج".

وأتم البيان: "نطالب الجميع بمنح كريستيان وعائلته الخصوصية في الوقت التالي".

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.