حسين الشحات لجمهور الأهلى: ننتظركم فى المغرب للاحتفال بالعاشرة

قال لاعب النادي الأهلي المصري حسين الشحات، إنه وزملاءه ينتظرون جماهير النادي الأهلي في المغرب، حيث ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاحتفال سويا بالبطولة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وكان فريق النادي الأهلي المصري قد حقق فوزا كبيرا، أمس، على نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

📹 HIGHLIGHTS:@AlAhly pull off a stunning performance as they ease past @ESTunis1919 with a 3-0 victory in Cairo! 💫#TotalEnergiesCAFCL | #ASCEST pic.twitter.com/bRKkX6AVyE — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 26, 2021

وكتب الشحات على حسابه الرسمي في "تويتر": "الحمدلله، ليلة كانت سعيدة".

وأضاف: "لازلنا نعمل بقوة جميعا، خطوة تفصلنا ولكنها أهم خطوة لتحقيق حلم العاشرة والاحتفال الحقيقي إن شاء الله".

وأتم قائلا: "ننتظركم في المغرب، جمهور الأهلي في كل مكان".

الحمد لله … ليله كانت سعيدة ولكن لازلنا نعمل بقوة جميعا ،خطوة تفصلنا ولكنها اهم خطوة لتحقيق حلم العاشره والاحتفال الحقيقي ان شاء الله .. ننتظركم في المغرب جمهور الاهلي في كل مكان 💪🏼♥️ pic.twitter.com/8mVH8In31p — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) June 27, 2021

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين الأهلي والترجي، انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وبعد المباراتين أصبحت النتيجة الإجمالية لمباراتي الأهلي والترجي (4 - 0) لصالح نادي الأهلي المصري.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي فريق فريق كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، التي من المقرر أن تقام في 17 من يوليو/ تموز المقبل، في المغرب.