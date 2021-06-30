هل هذه حقا لحظة إحراج رياض محرز لمسؤول إسرائيلي في الفيفا؟ فيديو مثير للجدل

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بين المستخدمين الناطقين باللغة العربية، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر رفض لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز، مصافحة شخص إسرائيلي.

ويظهر في الفيديو، لاعبو الفريق الإنجليزي وبينهم محرز وهم يتسلمون ميداليات، ويمر اللاعب الإنجليزي دون أن يصافح أحد الشخصيات التي تسلم اللاعبين الميداليات. صاحب ذلك تعليقا جاء فيه "رياض محرز لم يصافح أحد مسؤولي الفيفا الإسرائيلي". وهو ادعاء غير دقيق.

يرجع مقطع الفيديو إلى تاريخ 29 مايو/ أيار، عندما خسر الفريق أمام نادي تشيلسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت تلك مراسم تسليم الميداليات الفضية.

أما الشخص المشار إليه، والذي يقف مباشرة قبل الرجل الذي يسلم الميداليات، فهو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوناني ثيودور ثيودوريديس، وليس شخصا إسرائيليا كما ادعى البعض.

وبالتدقيق في المقطع، يظهر أن الشخص المقصود لم يصافحه أغلب اللاعبين وليس رياض محرز فقط، ما يجعل الأمر يبدو غير شخصي.

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