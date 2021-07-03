لويس هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس حتى 2023

وقال فريق مرسيدس في بيانه "يُسعدنا أن نعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين إضافيتين ومتابعة شراكة هي الأنجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا 1".
Two more years. 👊— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021
We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023!
من جانبه، قال هاميلتون (36 عاما) في بيان "أنا سعيد باستمرار الشراكة بيننا لعامين إضافيين".
وأضاف "لقد حققنا الكثير من الانجازات لكن لا يزال أمامنا تحقيق المزيد (من الانجازات) على مضمار السباق وخارجه".
July 3, 2021
يذكر أن هاميلتون يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021.
وحسب تقارير، كانت كل الدلائل تشير إلى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز هاميلتون بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين وإحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).
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