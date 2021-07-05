الحكومة المصرية ترد لأول مرة على إعلان مرتضى منصور عودته للزمالك

رد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، لأول مرة، على تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بشأن عودته إلى منصبه في النادي الأبيض الخميس المقبل.

وقال صبحي، في تصريحات تلفزيونية : "ما تردد عن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن رئيس الزمالك السابق تواصل في الساعات الماضية مع رئيس اللجنة المؤقتة حسين لبيب، لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه".

وأكد: أن "ما تردد عن عودته لرئاسة الزمالك غير صحيح"، متابعا أن "خارطة الطريق التي أعلن عنها من قبل، محددة والجميع ملتزم بها، وأنه سيتم الدعوة لانتخابات جديدة في نادي الزمالك قبل نهاية شهر أغسطس المقبل".

وقال رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، في مقطع فيديو جديد، إنه سيذهب إلى مقر الزمالك يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أنه سيظهر في مقطع فيديو، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيفند فيه المخالفات التي ارتكبها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.