رسميا... سانشو ينضم لمانشستر يونايتد حتى 2026

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، صفقة المهاجم الواعد جادون سانشو حتى يونيو/حزيران 2026، قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

ولم يكشف مانشستر يونايتد عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير صحفية ذكرت أنها تقدر بـ80 مليون جنيه استرليني.

This is his home.

This is where he belongs.



Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

وسجل سانشو 50 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة خلال 4 مواسم مع بوروسيا دورتموند.

ويعتبر سانشو صاحب الـ 21 عاما من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من اتمام الصفقة.

𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗜𝗚 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪 💬



👨‍🍳 @Sanchooo10's recipe for success: goals, assists and a sprinkling of skill ✨#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

وتعليقا على انضمامه لمانشستر يونايتد، قال سانشو للموقع الرسمي للنادي، إنه "كان يعلم أنه سيعود إلى إنجلترا يوما ما".

وأضاف: "الانضمام لمانشستر يونايتد يعد بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، ولا يسعني الانتظار حتى ألعب في الدوري الإنجليزي".

وأكد أن "الفريق يمتلك قائمة شابة وواعدة"، لافتا إلى ثقته على تحقيق النجاح الذي تطمح إليه الجماهير.