الأهلي يحقق فوزا مثيرا على أسوان ويتقدم نحو قمة الدوري المصري... فيديو

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-1 مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري.

تقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 22 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 65 واشتعلت المباراة مع هدف لأسوان في الدقيقة 85 سجله إيمانويل إيجيبتور.

ولكن الأهلي أحبط مفاجأة أصحاب الأرض بهدف قاتل للمهاجم والتر بواليا في الدقيقة 90+5.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخرًا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

واستقر أسوان في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.