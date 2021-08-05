تسجيل
19:39 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كريستين مبومبا

    ضجة في الأولمبياد بعد اتهام عداءة أفريقية بأنها رجل... عنصرية أم خلل طبي؟

    © AP Photo / Martin Meissner
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049773659_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_0a4ba4f0a294f9fd1742a9f838239e93.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202108051049773880-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%9F/

    أحدث اتهام عداءة أفريقية مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بأنها رجل، ضجة عارمة في وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن السؤال الذي يتبادر للذهن، حول هذا الأمر، هل هذا الاتهام "عنصرية" أم "خلل طبي"؟

    بدأت الضجة، بعدما رفض العداء البولندي، مارسي أورباس، بطل أوروبا، الاعتراف بفوز العداءة الناميبية، كريستين مبومبا، بالميدالية الفضية، في الأولمبياد، مطالبا بضرورة توضيح جنسها والتأكد من أنها امرأة فعليا وليست رجلا.

    ​وفازت مبوما، 18 عاما، بالميدالية الفضية في سباق العدو لمسافة 200 متر، ضمن منافسات ألعاب القوة بالأولمبياد.

    وقال أورباس في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "علينا إجراء فحص طبي شامل على العداءة الناميبية، وعليها أن تثبت أنها امرأة".

    تحيز عنصري

    أثارت تلك التصريحات ضجة عارمة، ووصفها الكثيرون بأنها عنصرية مباشرة ضد العداءة الأفريقية.

    وطالب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العداء البولندي بضرورة الاعتذار عن تصريحاته العنصرية، وتوقيع السلطات المنظمة للبطولة عقوبات على العداء المتخصص في المسافات القصيرة.

    وتحدث بعض الرياضيين أيضا عن أن مسألة اختبار الهرمونات، الذي تخضع له اللاعبات الأفريقيات تحديدا يعتبر تحيزا عنصريا واضحا ومباشرا ويؤثر على مصداقية اللعبة وشفافيتها.

    ​مشكلة هرمونات

    ولكن للقصة أصل في واقع الأمر، حيث أن العداءة الناميبية، اتهمت في وقت سابق بأنها تمتلك مزيجا ذكوريا من الكروموسومات، ومستويات هرمونات الذكورة لديها أعلى بنحو 3 مرات من المستويات الطبيعية للنساء.

    واتهم أورباس مبوما بأنه في حال أن مستوى هرمونات الذكورة لديها أعلى من نظيراتها، فهذا يمنحها أفضلية على المشاركات الأخريات في السباق.

    وأضاف بقوله "إذا واصلنا اعتبارها متساوية، فسيكون ذلك غير عادل فيما يتعلق بالعداءات الأخريات اللاتي هن بالتأكيد نساء".

    وتحظر السلطات المنظمة لسباقات ألعاب القوى على الرياضيات اللاتي لديهن مستويات هرمونية مرتفعة من المشاركة في السباقات الطويلة، مثل سباقات 400 و800 و1500 متر فقط، ويسمح لهن بالمشاركة في السباقات الأخرى.

    زميلات مبوما

    لم تكن مبوما الوحيدة التي تعاني من هذا الأمر، حيث سبق وصرحت زميلتها بياتريس ماسيلينغي، لشبكة "بي بي سي سبورت" بأنها حزينة لاستبعادها من المشاركة في سباق العدو 400 متر، بسبب مستويات هرمون الذكورة لديها.

    ​وقالت ماسيلينغي: "في البداية كنت حزينة للغاية، لا يمكنك المجيء وإخباري الآن أنني لست امرأة. هذا أمر محبط حقًا ويثير أعصابي، لكن لا يوجد شيء يمكننا فعله حيال ذلك في الوقت الحالي".

    وتابعت بقولها "كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، كان مزعجًا للغاية أيضًا، إنه أمر غير عادل حقًا لأنه لا يمكنك توقع أن يكون الجميع متماثلين، وأن يتمتع الجميع بنفس القدرات، فنحن نولد بقدرات مختلفة، ولا يمكننا أن نكون متماثلين، فهذا غير منطقي."

    وعن تلك الواقعة قال مدرب العدائتين الناميبيتين، هيك بوتا:

    "من الواضح أن هذا أعادنا إلى الوراء بشكل كبير. الشيء هو أنه كان علينا التكيف ونبذل قصارى جهدنا وأنا فخور جدًا بالفتاتين بالطريقة التي تتكيفان بها والطريقة التي تعملان بها".

    وأتمت ماسيلينغي "أحاول فقط ألا أكون أكثر من اللازم على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني متأكدة من أن ذلك سيضع بعض الضغط علي وأنا أحاول الحد من كل ما أفعله في الوقت الحالي، لأنني لست من ذوي الخبرة الكافية لأخذ هذا".

    انظر أيضا:

    الأمريكية ريتشاردسون تصبح سادس أسرع عداءة في التاريخ
    العداءة الهولندية سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر
    مشاركة أجمل عداءة في العالم بأولمبياد طوكيو... صورة
    استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العداءة الألمانية أليسا شميدت
    الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك