حفيظ دراجي: حتى جماهير الريال حزينة على رحيل ميسي عن برشلونة

قال المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي إن رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني أحزن جماهير ريال مدريد.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "حتى جماهير الريال حزينة لرحيل ميسي مثلما حزنت جماهير البرسا لرحيل رونالدو عن الريال، لأنها ستفتقد للمتعة والفرجة".

يذكر أن ميسي لم يتمالك دموعه، إثر انطلاق المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، للحديث عن تفاصيل مغادرته نادي برشلونة.

وغادر ميسي النادي الإسباني بعدما أعلن النادي أنه لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني.

وقال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفا: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".

ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده".

وخلال مؤتمره الصحفي بملعب كامب نو، اليوم الأحد، احتشد المئات من محبيه مرتدين قميصه الذي يحمل رقم 10.

يذكر أن عقد ميسي، 34 عاما، انتهى منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن برشلونة مغادرة ميسي بسبب التكاليف العالية.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية 6 مرات خلال مسيرته الكروية.