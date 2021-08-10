باريس سان جيرمان يؤكد بمقطع فيديو تعاقده مع ليونيل ميسي

أكد نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بمقطع فيديو، التعاقد مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

ونشر النادي الفرنسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "تحديث حول سوق الانتقالات".

وظهر في الفيديو قميص اللاعب الأرجنتيني وتصميم لـ 6 جوائز للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بجوار برج إيفل.

يشار إلى أن ميسي صاحب الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.

ووصل اللاعب الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل وقت قصير من الإعلان الذي نشره النادي الذي ارتبط اسمه بميسي مؤخرا بشكل كبير.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يصل إلى العاصمة باريس خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المتوقع أن تصل طائرته في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الفرنسية".

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.