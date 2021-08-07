شقيق أمير قطر يعلن انضمام ميسي رسميا إلى باريس سان جيرمان... صورة

أعلن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، عن تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الشيخ خليفة، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن:

"مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا".

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

وأرفق شقيق أمير قطر، تغريدته بصورة يظهر فيها ميسي بالزي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

وكانت تسريبات قد كشفت، أمس الجمعة، عن وجهة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادمة، بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني المفاجئ عن مغادرته له، الذي سبب صدمة كبيرة لمحبيه حول العالم.

وغرد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، أن نادي باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع ميسي.

وتابع رومانو أن عقد باريس سن جيرمان الرسمي مع ليونيل ميسي سيمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وأن النادي سيرسل العقد إلى المدافع الأرجنتيني ووالده، خورخي، خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن العقد يتضمن خيارا لتمديده حتى عام 2024.

وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي تواصل مع ليونيل ميسي ووالده خورخي بصورة مباشرة منذ يوم الخميس، ودون استخدام وسيط.