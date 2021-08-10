ريال مدريد يقاضي مسؤولا رياضيا بسبب صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيرفع دعوى مدنية وجنائية ضد مسؤول رياضي في البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن النادي سيرفع الدعوى ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري المحلي، وخايمي جيخارو رئيس شركة سي.في.سي للأسهم الخاصة، بشأن صفقتهما المقترحة البالغ قيمتها 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار).

وقال نادي ريال مدريد أيضا إنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع الموافقة على الخطة المقترحة، التي سيصوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للدوري.

في المقابل، قال الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إن الصفقة التي يطلق عليها "دعم الدوري الإسباني"، سوف تدعم الأندية وتمنحها الأموال للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية الجديدة، بالإضافة لزيادة الأموال التي يتم إنفاقها على رواتب اللاعبين.

وعارض ريال مدريد الصفقة بشدة، لأنها تمنح سي.في.سي حصة عشرة بالمئة من حقوق البث التلفزيوني المستقبلية للدوري.

ورد تيباس على البيان برسالة عبر حسابه في "تويتر" انتقد خلالها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاستخدامه "طرق تهديد".