ميسي يتحدث عن حلمه الجديد ولعبه بجوار نيمار ومبابي ومواجهة برشلونة... فيديو

كشف نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، عن رأيه في اللعب بجوار النجم البرازيلي نيمار، وعن شعوره في حالة مواجهة فريقه السابق برشلونة، مشيرا إلى أن حلمه مع النادي الباريسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، لتقديم ميسي.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال ميسي: "سعادتي لا توصف بوصولي هنا، أنتظر مشاركتي الأولى مع الفريق، وأريد البدء في خوض التدريبات مع زملائي".

وأضاف: "أشكر الرئيس ناصر الخليفي وليوناردو المدير التنفيذي للنادي، على المعاملة الجيدة التي عاملوني بها منذ صدور بيان برشلونة بشأن رحيلي".

وتابع: "حظيت باستقبال حار وترحيب رائع من قبل الجماهير، لا أدري متى سألعب، أنا عائد للتو من إجازة، قابلت المدرب قبل قليل، وعلي القيام بالتحضير والاستعداد للموسم الجديد، أتمنى أن يكون ذلك قريبا.. لكن لا يمكنني أن أحدد تاريخا لمشاركتي".

وعن اللعب بجانب نيمار ومبابي، قال ميسي: "أشعر بسعادة كبرى، هم لاعبين رائعين، ولدي رغبة في المنافسة معهم".

وأوضح: "بدون شك أعتقد أن نيمار أثبت أنه أفضل لاعب في مركزه بالعالم، في برشلونة أحببنا كثيره لسنوات، اليوم الأمور ستكون مختلفة، أنا هنا للعب بجانبه، هو لاعب مذهل، عرفته كشخص وكلاعب".

وعن شعوره إذا واجه برشلونة، قال: "أنا ممتن دائما لبرشلونة وجماهيره، لقد عشنا معا سنوات رائعة، نحقق الفوز والألقاب، شيئا رائعا إذا لعبت ضد برشلونة، وفي وجود الجماهير، سيكون شعورا غريبا لو عدت إلى بيتى بقميص مختلف، هذه الأشياء تحدث وسنرى".

وعن هدفه مع باريس سان جيرمان، أجاب: "الفوز بدوري الأبطال ليس بالأمر السهل، يجب أن يكون لديك فريق متحد وروح قتالية عالية بجانب بعض الحظ.. لا يفوز الأفضل دائما، إنها منافسة خاصة ومميزة".

وأكد أن "حلمه الآن هو رفع كأس دوري الأبطال مرة أخرى ولكن هذه المرة مع بي إس جي".