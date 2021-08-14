ناصر الخليفي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة في عقد انتقال ميسي

كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل مدوية في عقد انتقال القائد السابق لبرشلونة ليونيل ميسي إلى النادي الفرنسي.

وقال الخليفي، في تصريحات مع " صحيفة ليكيب " الفرنسية الشهيرة، "في يناير الماضي عرض أحد الأندية 600 مليون يورو على ليو مقابل عقد مدته 4 سنوات، وبالطبع لن أكشف عن راتب ميسي في باريس، لكن عليكم أن تتخيلوا مقدار ما وفرناه في هذه الصفقة".

وأضاف: "أبرمنا 4 صفقات مجانية هذا الصيف للاعبين قيمتهم السوقية تتراوح من 400 إلى 500 مليون يورو"، موضحا أن "البعض يتهمنا باختراق لوائح اللعب المالي النظيف، لكن نادينا كان يساوي 2.5 مليار يورو، والآن قفزت القيمة إلى 3 مليار يورو على الأقل".

وأعلن باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، انتقال ميسي رسميا إليه بعقد انتقال حر لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.