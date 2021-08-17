"كاف" يعلن نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، عن صدام عربي بين مصر والسودان، فيما تصطدم الجزائر حاملة اللقب بكوت ديفوار.
The #TotalEnergiesAFCON 2021 official schedule. pic.twitter.com/dQuXGYEfUD
— #TotalEnergiesAFCON 2021 🏆 (@CAF_Online) August 17, 2021
وجاءت القرعة متوازنة إلى حد كبير، حيث تلعب الجزائر، حاملة اللقب، ضمن المجموعة الخامسة، مع كوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الإستوائية، فيما جاءت مجموعة الكاميرون، المنظم للبطولة، سهلة حيث تواجه بوركينا فاسو، وإثيوبيا، والرأس الأخضر، ضمن المجموعة الأولى.
وجاء منتخب المغرب، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب غانا، وجزر القمر، والجابون، بينما جاءت السنغال، وصيفة أمم أفريقيا الأخيرة، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب، زيمبابوي، وغينيا، ومالاوي.
وبعد إجراء القرعة جاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، الرأس الأخضر.
المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.
المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.
المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.
المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار.
المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.
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