حكم مباراة كرة قدم يشهر مسدسا ويطلق النار لتفريق الجماهير... فيديو

لجأ حكم مباراة كرة قدم إلى تصرف "غير مسبوق" عندما شعر بخطر يهدد حياته، بعد نزول جمهور الفريق الخاسر، حيث أشهر مسدسا وأطلق النيران في الهواء لتفريق الجماهير.

ووفقا لقناة "Televicentro" التلفزيونية المحلية، إقيمت المباراة قبل أيام، في منطقة كوبان غربي هندوراس، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

En el vídeo se observa al árbitro con pistola en mano, mientras los futbolistas se separaran para evitar una tragedia en La Entrada, Copán. Aquí los detalles: https://t.co/dhUSdqxunL pic.twitter.com/Q2tuVxhlZA — TN5 (@TN5Telenoticias) August 16, 2021

ونشرت القناة فيديو للواقعة التي حدثت بعد انتهاء المباراة بلحظات بين فريقين محليين، حيث نزلت أعداد من الجماهير إلى أرض الملعب، وفجأة سمع دوي إطلاق نار.

وتبين أن مطلق الرصاص هو حكم المباراة، إذ رصدته الكاميرات وهو يسير حاملا سلاحه الناري.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الحكم شعر بخطر يهدد حياته، بعد نزول جمهور الفريق الخاسر، ثم أطلق النيران في الهواء لتفريق أنصار الفريق.

يشار إلى أن هندوراس تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وهو ما أدى إلى تفشي العنف في البلاد، التي تواجه أيضا جرائم العصابات المنظمة.