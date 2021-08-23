بايرن ميونيخ يمدد عقد لاعبه كيميش حتى 2025

وقال النادي في بيان رسمي، إنه مدد عقد كيميتش الذي انضم إلى صفوفه في 2015، وخاض بقميص البافاري 264 مباراة وأحرز 30 هدفا.
The story continues 🎬🌟#JK2025 #MiaSanMia pic.twitter.com/MC1llT13vM— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 23, 2021
وكان كيميش قد انتقل إلى صفوف بايرن قادما من لايبزيغ عام 2015، وحقق في صفوفه لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انضمامه، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2020 وكأس العالم للأندية وألقابا محلية أخرى.
وخاض كيميش، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2016، 59 مباراة في صفوف المانشافت، إلى جانب مشاركته في نهائيات كأس أوروبا الأخيرة حيث خرج فريقه من الدور الثاني على يد إنجلترا.
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