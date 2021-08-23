بايرن ميونيخ يمدد عقد لاعبه كيميش حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين 23 أغسطس/آب، تمديد عقد لاعبه الدولي يوزوا كيميش، حتى عام 2025 .

وقال النادي في بيان رسمي، إنه مدد عقد كيميتش الذي انضم إلى صفوفه في 2015، وخاض بقميص البافاري 264 مباراة وأحرز 30 هدفا.

​وكان كيميش قد انتقل إلى صفوف بايرن قادما من لايبزيغ عام 2015، وحقق في صفوفه لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انضمامه، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2020 وكأس العالم للأندية وألقابا محلية أخرى.

وخاض كيميش، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2016، 59 مباراة في صفوف المانشافت، إلى جانب مشاركته في نهائيات كأس أوروبا الأخيرة حيث خرج فريقه من الدور الثاني على يد إنجلترا.