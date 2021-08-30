الإمارات: فحوصات مجانية للجماهير الحاضرة مباراة منتخبنا أمام لبنان

قرر اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، إجراء فحوصات مجانية للجماهير التي ستحضر لقاء المنتخب الإماراتي أمام لبنان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح الاتحاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنها تعاونت مع شركة "طموح" للرعاية الصحية، لتوفير فحوصات "PCR" مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة الإمارات ولبنان، يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات المجموعة الأولى بالتصفيات.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الفحوصات، يومي الثلاثاء والأربعاء، في مقر الاتحاد الإماراتي في دبي، ومقر الاتحاد في أبو ظبي وفي استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في الفترة من 4 إلى 8 مساء.

ويتعين على الجماهير الراغبة في إجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة وأصل الهوية.

ومن المقرر أن تدخل الإمارات 60% فقط من سعة ملعب المباراة، ضمن البروتوكول الصحي الرسمي.

وسيكون الدخول محصورا على من حصل على الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا، أو من لم يمض على حصوله على الجرعة الثانية من اللقاء أكثر من 6 أشهر.

وطبقت الإمارات في المباراة جميع الإجراءات الاحترازية، بدءا من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.