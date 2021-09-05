الماتادور يسعى لتجاوز سوء الحظ في مواجهة مع جورجيا ضمن تصفيات كأس العالم أوروبيا

تنطلق، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، مباراة إسبانيا وجورجيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب الإسباني لتجاوز سوء الحظ الذي رافقه بعد خسارته أمام المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف، الخميس الماضي، في الجولة الرابعة من التصفيات، في أول هزيمة للإسبان منذ ما يزيد على 28 عاما في تصفيات كأس العالم.

ويحتل الماتادور المركز الثاني في المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما يتصدر منتخب السويد المجموعة بتسع نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب جورجيا عند نقطة واحدة وضعته في ذيل المجموعة.

والأربعاء المقبل، سيحل منتخب إسبانيا ضيفا على منتخب كوسوفو في الجولة السادسة من التصفيات، فيما سيلعب منتخب السويد مع نظيره اليوناني في اليوم ذاته.

وحصل الماتادور على كأس العالم مرة واحدة في عام 2010، وتمكن المنتخب الروسي من إقصائه من ربع النهائي خلال النسخة الأخيرة من المونديال.

ويغيب المهاجم جيرارد مورينو عن تشكيلة منتخب بلاده في مباراة اليوم، على أثر تعرضه للإصابة خلال المواجهة مع السويد، ومغادرته الملعب في الدقيقة 64، من عمر المباراة.

فيما يتوقع أن يقود موراتا وتوريس تشيكل فريقهما المتوقع ضد جورجيا في المباراة التي تنطلق اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة.