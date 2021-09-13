تغريم الصربي ديوكوفيتش بسبب سلوكه عقب خسارته أمام الروسي ميدفيديف

أكد الصحفي ميشال سامولسكي فرض غرامة بحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقدرها خمسة آلاف دولار على سلوكه غير الرياضي في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة أمام الروسي دانييل ميدفيديف.

وفرضت الغرامة على ديوكوفيتش بعد كسره للمضرب عقب خسارته أمام ميدفيديف، حيث تعتبر هذه الحركة خارجة عن السلوك الرياضي.

حطم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا، مساء أمس الأحد، حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، في إحراز أربعة ألقاب كبيرة، والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة خلال سنة واحدة، بالفوز عليه بنتيجة 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب.

Novak Djokovic fined $5,000 for "unsportsmanlike conduct" during #USOpen final. — Michal Samulski (@MichalSamulski) September 13, 2021

وهذا اللقب هو الأول الكبير للروسي، في حين كان ديوكوفيتش يمني النفس بإضافة بطولة فلاشينغ ميدوز إلى بطولات أستراليا ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية منذ مطلع السنة الجارية، في إنجاز تحقق للمرة الاخيرة قبل 52 سنة على يد الأسترالي الأسطورة رود لايفر (83 سنة) عام 1969.

وكان ميدفيديف قد خسر نهائي البطولة الأمريكية سنة 2019 أمام الإسباني رافاييل نادال. وفي المقابل، أخفق الصربي في إحراز البطولة الأمريكية للمرة الرابعة في مسيرته. كما أنه فشل في الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة التي يتقاسمها حاليا مع الأسطورتين نادال والسويسري روجيه فيدرر بـ 20 لقبا كبيرا لكل واحد منهم.

وخاض مدفيديف إحدى أفضل المباريات في مسيرته ليخرج فائزا ويضع حدا لسلسة من 27 فوزا تواليا في البطولات الكبرى للصربي، ويثأر من ديوكوفيتش الذي هزمه في نهائي بطولة أستراليا في فبراير الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وبات ميدفيديف ثالث روسي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنيه يفغيني كافلنيكوف في رولان غاروس 1996، ومارات سافين في بطولة فلاشينغ ميدوز 2000 وبطولة أستراليا 2005.