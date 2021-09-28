أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي (2 - 0) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

شهدت مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا بداية قوية للفريق الفرنسي، الذي سجل هدفه الأول في الدقائق الأولى من المباراة.

وأقيمت المباراة على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة باريس، مساء الثلاثاء.

افتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب إدريسا غايي، في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

الهدف الاول من باريس بقدم ادريسا غاي

نتمنى التوفيق للسيتي فيما تبقى من وقت وان لا يتعرضون لمزيد من الاهداف. pic.twitter.com/aYx9XVUNLm — اسامة الجزراوي (@osama77775) September 28, 2021

ورغم تسجيل باريس سان جيرمان للهدف الأول في وقت مبكر من عمر المباراة، إلا أن محاولات مانشيستر سيتي لتحقيق هدف التعادل لم تتوقف وشهدت المباراة الكثير من الفرص الضائعة للفريق الإنجليزي.

What a goal from Messi to score his first goal for PSG.

The assist was from Mbappe🔥#PSGMCI pic.twitter.com/MvzUOu5b0H — Neymar10Szn (@Neymar_szn10) September 28, 2021

لكن باريس سان جيرمان قرر القضاء على آمال الفريق الإنجليزي وتحطيم معنويات لاعبية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة بواسطة ليونيل ميسي.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز على لايبزيغ الألماني، في الجولة الأولى لدوري الأبطال (6 - 3)، بينما كانت نتيجة آخر مباراة للفريق الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي، هي التعادل بهدف لكل منهما.

وخاض ليونيل ميسي مباراته مع باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي الذي يقوده مدربه السابق بيب جوارديولا.

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