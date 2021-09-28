أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي (2 - 0) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

وأقيمت المباراة على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة باريس، مساء الثلاثاء.
افتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب إدريسا غايي، في الدقيقة 8 من عمر المباراة.
الهدف الاول من باريس بقدم ادريسا غاي— اسامة الجزراوي (@osama77775) September 28, 2021
نتمنى التوفيق للسيتي فيما تبقى من وقت وان لا يتعرضون لمزيد من الاهداف. pic.twitter.com/aYx9XVUNLm
ورغم تسجيل باريس سان جيرمان للهدف الأول في وقت مبكر من عمر المباراة، إلا أن محاولات مانشيستر سيتي لتحقيق هدف التعادل لم تتوقف وشهدت المباراة الكثير من الفرص الضائعة للفريق الإنجليزي.
What a goal from Messi to score his first goal for PSG.— Neymar10Szn (@Neymar_szn10) September 28, 2021
The assist was from Mbappe🔥#PSGMCI pic.twitter.com/MvzUOu5b0H
لكن باريس سان جيرمان قرر القضاء على آمال الفريق الإنجليزي وتحطيم معنويات لاعبية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة بواسطة ليونيل ميسي.
Scoring your first???— Nagaraj BG (@NagarajBG12) September 28, 2021
That's how it should be...
What a Goal... Just GOAT ways🔥#Messi #GOAT #PSGMCI #PSGxMESSI #ChampionsLeague pic.twitter.com/n2MBsmW3TL
يذكر أن مانشستر سيتي فاز على لايبزيغ الألماني، في الجولة الأولى لدوري الأبطال (6 - 3)، بينما كانت نتيجة آخر مباراة للفريق الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي، هي التعادل بهدف لكل منهما.
وخاض ليونيل ميسي مباراته مع باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي الذي يقوده مدربه السابق بيب جوارديولا.
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