النيابة الفرنسية تطالب بسجن كريم بنزيمة بتهمة الابتزاز

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن النيابة العامة الفرنسية طالبت بمعاقبة كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بالسجن 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الضلوع في محاولة ابتزاز اللاعب ماتيو فالبوينا.

وحسب موقع "NDTV Sports"، أوصت النيابة أيضا بتغريم كريم بنزيمة 75 ألف يورو.

French prosecutors on Thursday said they were seeking a 10-month suspended sentence for Real Madrid striker #KarimBenzema for alleged complicity in an attempt to blackmail former France team-mate #MathieuValbuena with a sex tapehttps://t.co/TP7HzpbhBK — NDTV Sports (@Sports_NDTV) October 21, 2021

ووفقا للادعاء الفرنسي، فإن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط جنسي لفالبوينا.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، عندما كشف بنزيمة لزميله في المنتخب، فالبوينا، عن وجود الشريط في معسكر المنتخب الفرنسي تحضيراً لإحدى المبارايات.

وفي التحقيقات، قال بنزيمة إنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق مقرب له لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم ونفى ارتكاب أي خطأ.

وأكد فالبوينا في جلسة الاستماع أن بنزيمة عرض عليه أن يعرفه على شخص موثوق لمساعدته على التعامل مع أي نشر محتمل للشريط.

وحسب الموقع، سيحدد القضاء الفرنسي ما إذا كان هذا الحديث ناجم عن نصيحة ودية أو ضغوط مؤذية.