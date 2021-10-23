الملك كينج يقود واتفورد للفوز "5-2" على إيفرتون ويمنح رانييري انتصاره الأول

أحرز يوشوا كينج ثلاثية في عودته إلى ناديه السابق "إيفرتون"، ليقود واتفورد إلى فوز رائع (5-2) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد جوديسون بارك، اليوم السبت، ليحقق الفريق الزائر انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

وبدأ إيفرتون المباراة بقوة، وسجل في أول ثلاث دقائق عندما انطلق ديماراي جراي من اليسار وتجاوز أحد المدافعين ومرر كرة عرضية أمام المرمى حولها توم ديفيز إلى الشباك محرزا هدفه الأول هذا الموسم، بحسب "رويترز".

لكن تقدم إيفرتون استمر عشر دقائق فقط، ووصلت الكرة إلى كينج عند القائم البعيد ليسدد في سقف المرمى بعد فشل أصحاب الأرض في إبعاد الكرة العرضية.

وواجه إيفرتون صعوبات بعد هدفه المبكر واحتاج إلى البديل ريتشارليسون ليعيده إلى المقدمة في الشوط الثاني بعد أن حول كرة عرضية من مايكل كين برأسه في شباك ناديه السابق.

لكن واتفورد أسكت الجماهير في استاد جوديسون بارك، بهدفين في دقيقتين، حيث عادل يوراي كوتسكا النتيجة أولا بضربة رأس من ركلة ثابتة قبل أن يسجل كينج هدفه الثاني في المباراة من هجمة مرتدة بعد تقدم لاعبي إيفرتون للهجوم.

وأكمل كينج ثلاثيته عندما فشل دفاع إيفرتون في إبعاد كرة عرضية في منطقة الجزاء، وراوغ كين قبل أن يسدد في شباك الحارس جوردان بيكفورد، ثم اختتم إيمانويل دينيس الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.