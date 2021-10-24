أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد (2 - 1) في الدوري الإسباني... فيديو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة (2 - 1)، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 32 بهدف أحرزه ديفيد ألابا، مدافع الفريق، واستمرت النتيجة على هذا الوضع حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وخلال الوقت المحتسب بدل ضائع استطاع الريال إحراز الهدف الثاني لتأكيد فوزه عن طريق ماركو أسينسيو، في الدقيقة 93.

لكن فريق برشلونة الباحث عن هدف استطاع ذلك في الدقيقة 97 عن طريق سيرخيو أجويرو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة مبتعدا بـ 5 نقاط عن برشلونة الذي يحل في المركز الثامن من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة أصبحت مباراة اليوم هي المباراة الثالثة التي يتعرض فيها الفريق للهزيمة على ملعب كامب نو.

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