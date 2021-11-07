نجم النادي الأهلي ينشر صورة نادرة له مع أبو تريكة احتفالا بعيد ميلاده

احتفل نجم النادي الأهلي حسين الشحات على طريقته الخاصة، بعيد ميلاد الأسطورة محمد أبو تريكة لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.

ونشر حسين الشحات صورة على حسابه بتويتر، يظهر فيها وهو طفل صغير بجانب محمد أبو تريكة والذي يعتبره مثله الأعلى كما صرح في أكثر من مناسبة.

كل سنه وانت طيب يا معشوق يا الجماهير يا مايسترو ♥️♥️ @trikaofficial pic.twitter.com/RY4NJaNH6Z — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) November 7, 2021

وقدم الشحات التهنئة لأبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده، قائلا "كل سنة وأنت طيب يا معشوق يا الجماهير يا مايسترو".

ويحتفل أبو تريكة اليوم بعيد ميلاده وسط سلسلة من رسائل الحفاوة والتهنئة للاعب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية.

ويأتي ذلك في أعقاب فوز الأهلي الكبير على الزمالك بنتيجة 5/3 الجمعة الماضية في قمة الدوري المصري الممتاز، وكان الشحات قد شارك في الشوط الثاني من المباراة.

يا يا يا يا ياتريـــــكة 🎶



نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 6, 2021

كما حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبه المعتزل محمد أبو تريكة، إذ يكمل الماجيكو اليوم السابع من نوفمبر، عامه الثالث والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي معايدة لنجم الفريق المعتزل.

وتمنى الحساب الرسمي للأهلي لأبوتريكة عيد ميلاد سعيد، قائلًا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

يذكر، أن أبو تريكة نجح مع الأهلي في تحقيق 7 بطولات دوري مصري و5 دوري أبطال أفريقيا وبطولتي كأس مصر، و4 كأس سوبر أفريقي و6 سوبر محلي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

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