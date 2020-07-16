لأول مرة... فيديو لقرش أبيض يقتل حوتا أكبر منه 3 مرات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لسمكة قرش بيضاء كبيرة وهي تقتل حوتا أحدب أكبر منها ثلاث مرات.

وتم رصد اللقطات المذهلة باستخدام طائرة دون طيار (درون)، ووقعت الحادثة قبالة سواحل جنوب إفريقيا، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ويُظهر المقطع المصور سمكة القرش وهي تعض ذيل الحوت قبل أن تسحبه للأسفل.

ويعتقد علماء الحياة البحرية أن سمكة القرش التي تدعى "هيلين" عضت ذيل الحوت في البداية لفتح شريانه وإسالة الدماء منه بغرض إضعافه.

واستغرق من سمكة القرش 50 دقيقة لقتل الحوت الأحدب الذي يبلغ طوله 33 قدما.

ويؤكد العلماء أن تلك الحادثة هي أول هجوم من نوعه، لافتين إلى أن السلوك الصادر من سمكة القرش نادرا جدا ما يحدث، ويتطلب اجتماع عدد من المسببات مع بعضها لكي تصبح ممكنة.

وتابعوا أنه ليس من المرجح أن تهاجم أسماك القرش البيضاء الحيتان بشكل منتظم، موضحين أن الحيوانات المفترسة الرئيسية مثل أسماك القرش مسؤولة عن الحفاظ على التوازن بين النظم البيئية، ومن بين إحدى هذه الطرق التخلص من فريسة ضعيفة أو غير صحية من النظام البيئي.