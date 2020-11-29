فيديو يحاكي إنشاء إحدى الجسور الأوروبية في القرن الـ 14

تعد الجسور والكباري من أكثر المنشآت المعمارية دقة، ويتطلب إنشاؤها تكاتف جهود خبراء من شتى المجالات حتى لا تتعرض للانهيار بعد تصميمها.

وتشارك في إنشاء الجسور والكباري معدات ضخمة تستخدم أحدث ما وصل إليه العالم من التقنيات في المجالات الإنشائية في كل عصر من عصور إنشائها.

How they built a bridge in the 14th century in Prague.. pic.twitter.com/rP41onRx4Q — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 29, 2020

وفي القرن الرابع عشر تم تشييد العديد من المنشآت الهندسية منها جسر براغ، الذي يعد أحد المعالم التاريخية في العاصمة التشيكية.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات تحاكي طريقة تصميم هذا الجسر الذي يرجع تاريخ تصميمه للقرن الرابع عشر، وكيف تم تسخير الإماكانات الموجودة في ذلك العصر لإخراج تصميم معماري بهذا الشكل.