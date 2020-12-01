رجل يقود هيكلا روبوتيا وزنه 3 أطنان... فيديو

تمكن مبتكر كندي متخصص في صناعة الأطراف الصناعية من تطوير هيكل معدني وزنه 3 أطنان يتم تحريكه بواسطة شخص موجود في الداخل.

نشر موقع "تك إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية تطوير الهيكل الروبوتي الذي يتحرك وفقا لحركة أطراف الشخص الموجود داخله بمرونة كبيرة ويمكنه آداء الكثير من المهام.

An inventor wants to use his 3,000-kilogram mechanical exosuit in a human-powered racing league pic.twitter.com/hyZFlcD9Ko — Tech Insider (@techinsider) December 1, 2020

ويصنف هذا النوع من الروبوتات ضمن فئة روبوتات الهيكل الخارجي الذي يعمل بمحركات خاصة يتم تفعيلها بواسطة الشخص الذي يرتديه.

ويرصد الفيديو جانبا من حركة الهيكل الروبوتي أثناء وجود شخص داخله وكيف تتناغم حركته مع حركة أطراف الشخص الموجود في الداخل.