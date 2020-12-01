بطريق أفريقي في مشهد رائع... فيديو

يعد البطريق الأفريقي من الكائنات المهددة بالانقراض، ويتم إيواؤه في العديد من المحميات الطبيعية لحمايته.

وينتشر البطريق الأفريقي في الشواطئ الجنوبية الشرقية من القارة الأفريقية ويطلق عليه أيضا "البطريق ذو الرجل السوداء".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية لقطات رائعة لبطريقة يتجول داخل إحدى المنازل المخصصة له بعدما استمتع بالأجواء الطبيعية خارج المنزل.

ولفتت الوكالة إلى أن الفيديو تم التقاطه في حوض أسماك مونتيري بيه أكواريوم العائم، الموجود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.