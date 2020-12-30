النيران تشتعل في شعر مغنية مشهورة أثناء جلسة تصوير... فيديو

اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية المشهورة من أصل إسباني صوفيا إيلار عشية رأس السنة الجديدة أثناء تسجيل مقطع فيديو.

حصل ذلك عندما قررت المغنية الإنجليزية المشهورة عشية رأس السنة الجديدة إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد.

لم يكن الفيديو، الذي شارك فيه صديق الفتاة، الموسيقي ألفارو سولير، سهلا لضعاف القلوب.

في الفيديو، يغني الصديقان مقطوعة موسيقية حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد في الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية، وتُضاء الشموع أيضًا.

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ألقت الفتاة رأسها للخلف، وسقط شعرها في ألسنة اللهب.

"يا إلهي!" صرخت صوفيا وانطلقت. ومع ذلك، استجاب صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بيديه.