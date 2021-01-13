فتاة تسبح على شكل دائرة تحت الماء... فيديو

تعد السباحة من الرياضات التي تتطلب لياقة بدنية عالية وتدريبا مستمرا حتى يصبح الشخص مؤهلا لخوض المسابقات الخاصة بها.

ورغم وجود منافسات يتسابق فيها العديد من السباحين، إلا أن بعض المسابقات الأخرى تتطلب أداء السباح لحركات استعراضية بصورة منفردة على سطح الماء.

Swimmer completes a 360° degree walk underwater 👏



🎥: kristimakush95 pic.twitter.com/bFH8vF1G0r — The Sun (@TheSun) January 13, 2021

وفي أحيان أخرى يتم استعراض مهارات السباحة المتميزة تحت سطح الماء، كما يظهر فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية لسباحة تقوم بحركة مدهشة.

ويرصد الفيديو قيام فتاة بالسباحة في كل الاتجاهات بصورة دائرية تكشف المهارة الفائقة التي تتميز بها في السباحة تحت الماء.