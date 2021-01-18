لحظة هبوط طائرة مائية على سطح الماء... فيديو

تستطيع بعض الطائرات الهبوط على سطح الماء مباشرة، لكن هذا الأمر يتطلب مواصفات خاصة حتى لا تتعرض الطائرة للغرق.

ويعتمد تصميم الطائرات المائية، على تجهيزها بصورة تمكنها من الحفاظ على توازنها أثناء ملامسة الماء بسرعة عالية، إضافة إلى تجهيزها بوسائل تمكنها من خفض السرعة أثناء الحركة على الماء حتى تتوقف بصورة كاملة.

كما يتم تجهيز الطائرات المائية بوسائل خاصة تمكنها من الإقلاع مرة أخرى من على سطح الماء، سواء بوسائل السرعة أو تجهيزات الجزء السفلي من الطائرة الذي يلامس الماء بينما تظل أجنحتها مرتفعة عن السطح، حتى لا تتعرض الطائرة للغرق.

وفي جميع الأحوال يجب على الطيار أن يتحلى بمهارات خاصة حتى يمكنه الهبوط بالطائرة بسلام دون أن يتعرض لأي ضرر.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هبوط طائرة مائية على سطح الماء مباشرة، حيث يكون الجزء الخلفي من الطائرة هو أول ما يلامس الماء.