طائرة تتزلج على الجليد أثناء الهبوط... فيديو

تختلف طرق إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لنوعها، فبينما يتم تصميم المروحيات للهبوط والإقلاع عموديا، فإن الطائرات النفاثة تحتاج إلى مدارج للانطلاق عليها بسرعات كبيرة قبل أن تبدأ التحليق أو استخدامها في تخفيف سرعة التحليق إلى أن تتوقف أثناء الهبوط.

تعتمد الطائرات النفاثة سواء كانت مدنية أو عسكرية على إطارات لتساعدها على الهبوط والإقلاع بالسرعة المطلوبة، بينما تكون هناك أنواع من المروحيات دون إطارات.

يرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" مشهدا نادرا لطائرة نفاثة تستخدم مزالج الجليد للهبوط في منطقة مليئة بالثلوج، لأن استخدام الإطارات في هذه الظروف يمكن أن يعرضها للإنزلاق أو التعرض لأي خطر.