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    وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون في لندن، إنجلترا 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    وزير خارجية بريطانيا: يجب على إيران أن تحترم جيرانها

    © AP Photo/ Yui Mok
    العالم
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    جدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، موقف حكومة بلاده الثابت تجاه القلق من نشاطات إيران التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، قائلاً: "يجب على إيران أن تحترم جيرانها".

    الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني ووزير الخاجية الإيرانية محمد جواد ظريف
    © AFP 2018/ Joe Klamar
    موغيريني: إيران ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي لأنه ضروري لأمن المنطقة وأوروبا
    وقال جونسون، خلال اجتماع الترويكا الوزارية الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعون الولايات المتحدة إلى حماية المعاهدة النووية الايرانية، مؤكدا أنه لم يقدم أحد أي بديل للصفقة مع إيران، والتي تم التوصل إليها في عام 2015.

    وقال: "من المهم أن نحشد الدعم لهذا الاتفاق في العالم، لكي تستطيع إيران أن تظهر أنها جار جيد بالمنطقة، والتركيز على ما يمكن أن تقوم به إيران للمساعدة على تسوية الأزمة المرعبة في اليمن وعلى تحقيق السلام في سوريا وغير ذلك من القضايا بالمنطقة، وذلك دون أي ارتباط بخطة الأعمال المشتركة الشاملة"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

    ووجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوة مشتركة للولايات المتحدة لحماية اتفاق إيران النووي، وقالت إن من حق طهران الاستفادة من رفع العقوبات وفقا لما نص عليه الاتفاق.

    جاءت المناشدة التي أطلقها وزراء خارجية القوى الأوروبية الثلاث وفيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم في بروكسل عشية مهلة نهائية للرئيس الأمريكي كي يبت في مسألة إعادة فرض عقوبات نفطية تم رفعها بموجب الاتفاق.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الإيرانية البريطانية, الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي, الانتشار النووي, الأزمة النووية, الحكومة الإيرانية, الحكومة البريطانية, بوريس جونسون, محمد جواد ظريف, إيران, باريس
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