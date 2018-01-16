مسؤول كوري جنوبي يطلع الإدارة الأمريكية على نتيجة المفاوضات بين الكوريتين

يبدأ نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو-سبوتنيك. وتستر زيارة نائب وزير الخارجية الكوري لمدة 5 أيام.

وطبقا لمعلومات قدمتها وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، فسيلتقي نائب وزير الخارجية ليم سونغ نام بعدد من المسؤولين الأمريكيين لمناقشتهم حول ما توصلت إليه المفاوضات الأخيرة بين الكوريتين.

ويناقش نائب وزير الخارجية أيضا الملف النووي لكوريا الشمالية.

ويزور ليم سونغ واشنطن في البداية، ثم يتوجه منها إلى نيويورك.

ويتمضن حدول أعمال المسؤول الكوري الجنوبي، مقابلة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية توماس شانون.

كما يلتقي نائب وزير الخارجية الكوري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.