تيلرسون يتوجه إلى أوروبا لبحث الوضع في سوريا

© REUTERS/ Virginia Mayo تيلرسون: العقوبات الأمريكية بدأت تؤلم كوريا الشمالية فعليا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الخميس، أن تيلرسون سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين أوروبيين قبل التوجه إلى سويسرا لحضور منتدى "دافوس" العالمي.

ومن المقرر أن يزور تيلرسون كل من لندن وباريس، حيث سيجري محادثات مع المسؤولين في البلدين عن الوضع في سوريا وقضية البرنامج النووي الإيراني، قبل أن يتوجه إلى "دافوس" للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولفتت "رويترز" إلى أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي وارسو، بعد حضوره مؤتمر "دافوس".